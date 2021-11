Elles étaient plusieurs centaines vendredi soir place de l’Albertine à l’occasion de la “Safe Night”, un appel à boycotter les lieux de fête. En un mois, la polémique a déserté le cimetière d’Ixelles pour conquérir le terrain médiatique et politique jusqu’au-delà des frontières ixelloises, puisqu’il y a désormais des comptes “Balance ton Bar” pour plusieurs villes françaises, et même en Espagne. Au cimetière d’Ixelles, par contre, les restaurants et cafés souffrent de la nouvelle réputation de leurs confrères.

Elles étaient plusieurs centaines vendredi soir place de l’Albertine à l’occasion de la “Safe Night”, un appel à boycotter les lieux de fête. En un mois, la polémique a déserté le cimetière d’Ixelles pour conquérir le terrain médiatique et politique jusqu’au-delà des frontières ixelloises, puisqu’il y a désormais des comptes “Balance ton Bar” pour plusieurs villes françaises, et même en Espagne. Au cimetière d’Ixelles, par contre, les restaurants et cafés souffrent de la nouvelle réputation de leurs confrères.

“Certains établissements ont perdu 50 % de fréquentation”, explique Fabien Hermans, président de la fédération de l’Horeca. “On condamne ce qu’il s’est passé, mais c’est l’agresseur qu’il faut aller chercher, pas le commerce ou l’exploitant. […] Si c’est l’exploitant qui est agresseur, alors, oui il faut le condamner.” La distinction entre personne physique ou personne morale demeure donc au centre du débat pour Fabien Hermans. Maguy Ikulu, du (nouveau) collectif Ufia (Union Féministe Inclusive Autogérée) voit la chose autrement, selon elle, il est nécessaire de pointer de doigt l’agresseur et lieu où l’agression a eu. “L’idée est de montrer qu’on n’a pas affaire à des cas isolés, que ces violences systémiques ont lieu dans plusieurs bars, et que malgré plusieurs témoignages, les choses ne changent pas.”

Condamnation sur paroles

“La présomption d’innocence existe encore dans ce pays, fulmine Fabien Hermans, ces bars ne sont ni accusés, ni condamnés, ils sont juste pointés du doigt. On accuse une entreprise par ouï-dire.” Le sujet a d’ailleurs été abordé lors des dernières manifestations féministes. “La présomption d’innocence est aux mains de la justice. Nous, la seule chose que nous faisons, c’est dénoncer les violences sexuelles systémiques que vivent les femmes. C’est important pour nous de dénoncer les lieux où cela se passe, nous le faisons pour les bars, pour les rues, pour les transports en commun et d’autres lieux. Nous accusons le système qui permet à ces personnes de commettre des agressions.”

Le dialogue n’est pas encore vraiment entamé entre le monde de l’Horeca et les féministes, et pourtant, de part et d’autre, on assure vouloir le rétablir. “Elles ne trouvent pas opportun de nous parler”, déclare Fabien Hermans. Maguy Ikulu, elle, semble attendre un dialogue. “Notre première volonté est de travailler ensemble sur la mise en place de solutions concrètes et durables avec les victimes. Nous avons fait un appel au boycott car on voulait lancer un appel fort qui disait qu’on est prête à mettre toutes les actions nécessaires en avant tant que notre sécurité ne sera pas entièrement prise en compte, ou que ce soit.”