Kimberley a retrouvé une grenouille entière dans son sandwich acheté chez Panos entre les tomates, les oeufs et les sauces.

La jeune femme a posté une photo sur Twitter, avec ce commentaire : " Imaginez mon HORREUR quand j’ai découvert une grenouille dans ma baguette cet après-midi ."

Dégoûtée, Kimberley explique qu'elle était "en train de manger et soudain ma bouche a commencé à goûter comme la mer. Genre très salé. J’ai regardé vers le bas et j’ai vu quelque chose d’argenté et de brillant. Ça pendait de la baguette, comme de la salade". Conclusion : il s’agissait bien d’une grenouille entière dans le sandwich.

Contactée par la RTBF, l'enseigne confirme qu'elle est au courant de cet incident qualifié de "très grave". Et d'ajouter dans un communiqué : "Nous prenons ce problème très au sérieux. Nous avons entamé les procédures nécessaires et pris contact avec les parties prenantes : l’exploitant du magasin concerné, notre responsable qualité, les fournisseurs concernés et bien sur le client en question."

"Panos applique une politique très stricte en matière de qualité. Nous organisons régulièrement des audits, réalisés par des responsables qualité internes et externes. Ces audits satisfont aux conditions strictes de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca)", conclut le communiqué.