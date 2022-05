Depuis quelques jours, l'hôtel de Ville de Schaerbeek arbore les couleurs du "Rainbow Flag" afin de donner de la visibilité aux différentes identités de genre. Les quatre passages pour piétons aux alentours seront eux aussi repeints, chacun d'entre eux représentant une identité de genre différente, rendant hommage à la communauté trans, lesbienne, bisexuelle et non-binaire., la veille de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, explique Sihame Haddioui, échevine (Ecolo) de l'Egalité des chances et des genres à Schaerbeek.

Un peu dans la continuité du Same ! Festival, le week-end de la Pride sera l'occasion pour Schaerbeek de donner plus de visibilité à une thématique "qui dépasse largement les frontières communales", admet l'échevine. Pour ce faire, la cité des ânes organise deux projections à la Maison des Femmes (253 rue Josaphat) : le documentaire “Expressions Mixtes” le 18 mai à 18h30 et le film “Le Portrait de la jeune fille en feu” le 19 mai à 19h30.