L'hôtel saint-gillois Hannon renaîtra fin février 2022, après restauration, sous le nom de musée Hannon et rouvrira ses portes dans une formule duo avec le musée Horta, De nombreuses pièces authentiques retrouveront ainsi leur lieu d'origine après de nombreuses années. Commandité par l'ingénieur Edouard Hannon et construit en 1902 par l'architecte Jules Brunfaut, l'hôtel Hannon, pépite du patrimoine Art nouveau en Belgique, situé au croisement de l'avenue Brugmann et de l'avenue de la Jonction, dévoile un subtil mélange d'Art nouveau aux influences belges et françaises.

Propriété de la commune de Saint-Gilles, le futur musée Hannon offrira sur deux niveaux, un regard contemporain sur l'Art nouveau. Le mobilier et les oeuvres d'art initialement conçus pour l'hôtel retrouveront, après plus de 40 ans, leur emplacement d'origine au rez-de-chaussée du bâtiment.

Le public pourra se replonger dans l'intimité de l'époque et découvrir l'intérieur de l'hôtel aménagé par l'une des figures notoires des arts appliqués de son époque, le créateur français Emile Gallé.

Au premier étage, des accrochages temporaires rénouvelés tous les trois ans mettront en lumière les créations de quatre architectes belges de renom: Victor Horta, Henry Van De Velde, Paul Hankar et Gustave Serrurier-Bovy.

Le projet muséal se place sous le signe d'un partenariat privé-public pour lequel la nouvelle ASBL Musée Hannon a été créée. Celle-ci rassemble notamment la commune de Saint-Gilles, la Région de Bruxelles-Capitale, le fonds St'Art Invest, le musée Horta et les descendants d'Edouard Hannon et de Gustave Serrurier-Bovy.