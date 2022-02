Il a en conséquence appelé l'influenceur, mannequin et styliste non binaire Haron Zaanan (19 ans) à introduire un signalement auprès de ses services afin d'obtenir son accord pour que le dossier puisse être traité plus largement et qu'une conciliation puisse être initiée, a expliqué vendredi Véronique De Baets, la porte-parole de l'institut public fédéral. Un responsable du Drug Opéra lui a demandé dimanche soir de couvrir ses épaules dénudées ou de quitter l'établissement. Haron portait un bustier. "Ce n'est pas parce que le responsable m'a dit que ce n'était pas une question de genre, que ça ne l'est pas. Et justement ça l'est", a estimé Haron Zaanan après les faits.

La scène a été filmée et a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Haron Zaanan n'a pas encore déposé plainte. Sur base de la loi anti-discriminations de 2007, le préjudicié peut obtenir au civil 1.350 euros de dédommagement.