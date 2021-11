Le secteur de la construction contribue à plus de 40 % de la pollution atmosphérique. Autre constat, l’isolation joue un rôle majeur dans l’objectif de diminuer les consommations énergétiques d’un bâtiment. C’est pourquoi la Région bruxelloise a pris des décisions en matière d’isolation. Mais il est aussi important d’évoluer dans l’utilisation des matériaux.

La Région bruxelloise a décidé d’imposer de nouvelles normes à respecter d’ici 2030. Elle a aussi pour objectif le "Pacte vert pour l’Europe 2050", et se fixe le but d’arriver à une moyenne de consommation de 100 kWh/m²/an. "C’est difficile de comparer Bruxelles à d’autres villes car elle est fortement urbanisée, et plus de la moitié des bâtiments datent d’avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’isolation n’était pas à l’ordre du jour. On a commencé à y réfléchir dans les années 1970 et fin des années 1980, on a commencé à l’intégrer dans la construction", explique Hugues Kempeneers, le coordinateur à la Confédération construction Bruxelles-Capitale.