La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a décidé de prolonger jusqu’à mars 2022 See U, l’occupation temporaire de Usquare.brussels, le projet de reconversion de l’ancienne caserne Fritz Toussaint, à Ixelles.

La SAU, la Région, les universités et la commune d’Ixelles ont souhaité profiter de la phase préparatoire de la reconversion des casernes en logements étudiants, à l'horizon 2025, pour développer une occupation transitoire, baptisée See U, qui a ouvert ses portes au public en avril 2019. Objectifs : mettre les espaces temporairement inoccupés à la disposition d’initiatives citoyennes, associatives, culturelles.

Depuis l’ouverture, ce sont ainsi plus de 350 activités qui ont été organisées ou accueillies sur le site, drainant plus de 125 000 visiteurs. Compte tenu de ce succès, la SAU a décidé de prolonger de 15 mois l’occupation temporaire, qui aurait dû se terminer fin 2020.

"Je suis ravi de constater que l’occupation temporaire See U a permis à de belles initiatives de prendre leur envol dans de bonnes conditions, dont certaines quittent d’ailleurs le site car elles ont besoin d’espaces plus grands. Je pense notamment ici à Billy Bike. Et plus largement, je suis heureux que la SAU puisse contribuer à ainsi mettre le patrimoine foncier régional à disposition des Bruxellois à travers des occupations temporaires présentant chacune leurs spécificités : See U dans l’ancienne caserne Fritz Toussaint depuis avril 2019, MolenWest à côté de la gare de l’Ouest depuis septembre 2020, 'L’Été à Josaphat' sur le site de l’ancienne gare de triage Josaphat l’été dernier", explique Gilles Delforge, le directeur de la SAU.

Parmi les opérations phares de See U qui ont permis de faire connaître le site figurent notamment le Velodroom, inauguré à l’occasion du départ du Tour de France 2019 et désormais emblématique aux yeux des Bruxellois ; le U See Festival, festival urbain organisé en partenariat avec la Commission européenne qui a permis la création de 24 fresques monumentales sur le site ; le U Beer Bazar, rassemblement festif de micro-brasseries bruxelloises ; le Grand Marché Durable et Créatif.