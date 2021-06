Le traditionnel spectacle de l'Ommegang qui a lieu à chaque début de l'été sur la Grand-Place et rassemble plus de 1 400 participants est annulé pour la deuxième année consécutive, ont annoncé ses organisateurs ce mercredi.

"C’est avec regrets et pour la deuxième année consécutive que nous sommes contraints d’annuler les sorties traditionnelles de l’Ommegang. En effet, notre priorité absolue reste la santé de nos spectateurs et de nos 1400 participants. Malheureusement, le respect des protocoles sanitaires est trop complexe à mettre en place pour un spectacle tel que le nôtre qui se déroule dans un milieu centre urbain. De plus, suite aux travaux de réfection du Parc Royal, il nous aurait été impossible d’assurer les Festivités de l’Ommegang dans ce lieu historique", précise précise Paul Le Grand, le Président de l'Ommegang Brussels Events par voie de communiqué.

Les origines de l’Ommegang remontent au milieu du XIVe siècle. Il s’agissait au départ d’une procession en l’honneur de Notre-Dame du Sablon, organisée par le grand serment des arbalétriers. Mais très vite, les différents corps constitués de la Ville vont s’y joindre pour transformer l’événement en un cortège historique.

Une édition vituelle

Le 30 juin, une présence symbolique sera retransmise à 20h30 en live sur les réseaux sociaux. L'organisation demande expressément de ne pas se rendre sur la Grand Place mais de se connecter à leur page Facebook pour partager ce moment.

Le 2 juillet à 20h30, la reconstitution de la procession de la vierge miraculeuse "Notre Dame du Sablon" sera retransmise sur les réseaux sociaux.

L’édition 2022 se déroulera du 29 juin au 2 juillet 2022. Les places achetées en 2020 et reportées pour 2021 restent valables pour ces dates, précise l'organisation.

"Nous mettons d’ores et déjà toute notre énergie à préparer les sorties de 2022 afin de pouvoir enfin fêter dignement l’inscription de l’Ommegang au Patrimoine Immatériel de l’Unesco et vous proposer un spectacle encore plus grandiose" assure Paul Le Grand.