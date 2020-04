Le président de l'Ommegang, Paul Legrand, a annoncé officiellement vendredi l'annulation de l'événement folklorique bruxellois, qui devait avoir lieu les 1er, 2, 3 et 4 juillet prochains.

"C'est le cœur gros que nous devons prendre la décision d'annuler cette année nos représentations historiques, tout en préparant un Ommegang 2021 encore plus grandiose pour faire rayonner notre culture à travers le pays et à l'international", a-t-il déclaré. Les ateliers de l'Ommegang n'ont plus à consacrer du temps et de l'énergie à la fabrication de costumes cette année, ils vont donc produire des masques en tissu pour les différents secteurs qui sont en première ligne face à la pandémie de Covid-19.

"C'est avec tristesse, surtout en cette première année de reconnaissance de l'Ommegang par l'Unesco, mais dans la compréhension la plus totale, que l'Ommegang se voit annuler ses sorties traditionnelles pour l'édition 2020", a encore affirmé Paul Legrand via un communiqué vendredi. "Il est impensable pour nous de faire courir le moindre risque à notre public et aux près de 1.400 participants qui forment le cortège de l'Ommegang."

Mercredi soir, le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger la période de confinement jusqu'au 3 mai et d'annuler les événements et rassemblements culturels ou festifs jusqu'au 31 août.

Le président de l'Ommegang indique que l'édition 2021 se déroulera du 30 juin au 3 juillet 2021, et que les places déjà achetées pour 2020 seront valables pour l'année prochaine.

L'organisation de cet événement, qui propose chaque année une reconstitution historique de l'entrée de Charles Quint et de son fils Philippe à Bruxelles en 1549, continuera néanmoins à travailler ces prochaines semaines. "Dans le cadre de la crise mondiale que nous traversons pour le moment, [...] l'Ommegang a le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice. En effet, les ateliers de l'Ommegang fabriquent des masques qui seront redistribués auprès des différents secteurs de première ligne. Tout ceci est possible grâce à nos membres et surtout à nos couturières qui sont nos 'Guest Stars' en cette période de confinement", a annoncé Paul Legrand.