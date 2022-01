Édition 2020 : annulée. Édition 2021 : annulée. Les dates pour le millésime 2022 de l’Ommegang, qui célèbre la présentation de Charles Quint et de son fils, sont d’ores et déjà fixées (les 29 juin et 1er juillet). Tout le monde, des organisateurs aux participants en passant par les 40 000 à 50 000 spectateurs qui apprécient ce spectacle historique et costumé au cœur de Bruxelles, croisent les doigts. En attendant ce retour en public, à l’invitation de la Région de Bruxelles Capitale, l’Ommegang débarque à Dubaï à l’occasion de l’Exposition Universelle.

Trois représentations par jour du 1er au 3 février ainsi que le 5 février, date de la journée belge lors de cet événement qui sert de vitrine au monde. Les contraintes sanitaires obligent une adaptation mais la fierté de représenter la culture bruxelloise et belge prend le dessus.

"Nous devrions être une cinquantaine de personnes alors qu’un cortège traditionnel comporte 1 400 participants", relate Paul Le Grand, le président de l’Ommegang Brussels Event sur le pont pour cette sortie en extérieur exceptionnelle. "Trois défilés par jour de 20 à 25 minutes, tous en extérieur et masqués avec des gens triplement vaccinés."

(...)