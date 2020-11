En vue du prochain conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe le 26 novembre, les conseillers de l'opposition Open MR ont déposé une motion demandant la mise en place d'une cellule psychologique gratuite pour tous les Berchemois.

"Nous souhaitons une politique d’accompagnement pour celles et ceux qui sont en train de tout perdre, qui se sentent seuls et abandonnés", indique Geoffrey Van Hecke, chef du groupe MR de Berchem. Pour le conseiller communal, "la pandémie a créé un désastre sanitaire sans précédent mais les conséquences économiques, sociales et psychologiques sont tout autant catastrophiques."

Et de poursuivre : "Si le lockdown a montré des résultats concernant la propagation du virus, il aussi, malheureusement, créé un immense désarroi, y compris chez les plus jeunes."

En plus d'une cellule psychologique, l'Open MR demande "d’accompagner davantage les seniors et les plus jeunes à faire face au sentiment de solitude" et également de proposer davantage d'activités mêmes virtuelles pour ces publics.