Dix ans d'existence et toujours autant de soutien. Cette année encore, à l'approche de l'hiver, l'opération chaussettes fait son retour sur la place Poelaert. Rendez-vous est pris ce dimanche 21 novembre de 11h à 15h30 pour une collecte géante de vêtements.

Chaussettes, bien évidemment, mais aussi écharpes, vestes et pantalons, bonnets, gants, pulls, sous-vêtements, chaussures, etc. sont les bienvenus. Mais aussi des couvertures et produits de première nécessité tels que des crèmes anti-engelures, des sprays désinfectants, des pansements, des savons, des produits de douche, des shampooings, etc. Sans oublier les vêtements pour l’été sont aussi désirés, car le manque est constant.

C'est l'association Solidarité Grands Froids qui se chargera de redistribuer vos dons aux ASBL spécialisées.