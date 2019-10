Le projet vise également à extraire de l'argent et du platine des stations d'épuration bruxelloises. Estimation des quantités présentes dans les boues : 10 kilos d'or, 100 kilos d'argent...

Des chercheurs bruxellois vont se transformer en chercheurs d'or et de métaux précieux pendant trois ans. Le lieu de leur quête baptisée Sublimus ? Les eaux usées des égouts bruxellois. Ce projet, financé à hauteur d'un million d'euros par Innoviris, l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation, vise à récupérer l'or, l'argent et le platine figé dans les eaux d'égouttage des Bruxellois. Les chercheurs ne partent pas de nulle part., explique le professeur Gilles Bruylants.

D'après une extrapolation effectuée sur base des mesures de cet été, les eaux usées bruxelloises pourraient ainsi contenir une dizaine de kilos d'or, environ 100 kilos d'argent et un kilo de platine. Valeur du trésor ? Environ 160 euros métaux par tonne de boue. La station d'épuration Nord traite environ 12 000 tonnes par an, soit à peu près 300 000 euros en valeur de métaux par an - estimation menée sur une campagne de mesures incomplètes -, pour les deux stations d'épuration.

Le hic, car il y en a un, c'est que le coût d'extraction de ces métaux précieux est supérieur au coût du traitement des boues. "Sauf si l'on prend en compte ce coût dans la facture globale", poursuit le professeur. Actuellement, les boues gérées par Aquiris, dans les stations Nord et Sud, sont peu traitées et dépolluées. Elles sont, dans leur grande majorité, soit incinérées soit enfouies. L'idée n'est donc pas de remplir les caisses de la région bruxelloise mais bien de développer un projet d'économie circulaire. "Dans un monde où les matières premières primaires deviennent de plus en plus rares, il est crucial d'évaluer le potentiel de recyclage des flux de déchets inutilisés existants, tels que les boues des stations d'épuration", poursuit la coordinatrice du projet, Natacha Brion (VUB).

Mais alors, d'où proviennent ces métaux précieux retrouvés dans les eaux d'égouttage. D'après Gilles Bruylants, l'argent vient, entre autres, des matériaux utilisant des technologies antibactériennes. que l'on retrouve dans des tissus notamment. L'or pourrait quant à lui provenir de l'usure des bijoux ou du milieu médical. Pour les platinoïdes, c'est plus clair : ils proviennent des pots catalyseurs des véhicules diesel.

Comment les chercheurs vont-ils s'y prendre ? Le projet se déroulera en trois étapes.

Dans un premier temps, la quantité de métaux précieux et de métaux lourds présents dans les boues est évaluée : les chercheurs de la VUB effectuent des mesures dans des échantillons de boues provenant des deux stations d'épuration de Bruxelles. Des mesures ont déjà été effectuées cet été.

Dans un second temps, les chercheurs étudieront comment certains métaux peuvent être extraits sélectivement des boues d'une manière respectueuse de l'environnement en utilisant des bactéries - c'est ce qu'on appelle la bio-lixiviation. Cette étape permettra la pré-concentration des métaux nobles.

Enfin, dans la troisième phase, les chercheurs étudieront comment, de manière la moins dommageable pour l’environnement, ils pourront extraire et purifier les métaux précieux de leur matrice inorganique résiduelle.