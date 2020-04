Chaque jour, l'Usine de linge du CPAS de Bruxelles-Ville traite quatre à cinq tonnes de "linge Covid". Reportage.

Coussins, oreillers et draps de lit. Ils remplissent des dizaines de sacs blancs récupérés ce matin dans un bâtiment du Samusocial. Après avoir offert un peu de confort aux plus démunis, ils vont être lavés, séchés et repassés dans l'Usine du linge du CPAS de Bruxelles-Ville. Descendant de leur camionnette, les ouvriers déposent les sacs dans les chariots disposés à l'entrée du bâtiment pour que leurs collègues puissent les transporter à l'intérieur de l'usine.

Sur le sol en béton, des bandelettes jaunes et rouges