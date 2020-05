Les tests préventifs du Covid-19 réalisés sur les patients adultes de l'UZ Brussel se font à compter de ce jeudi à l'extérieur de l'hôpital via un système de drive-in, a annoncé dans la journée l'hôpital. Les adultes qui viennent à l'UZ Brussel pour une admission ou une intervention programmée sont testés depuis avril pour le Covid-19. Ces tests permettent de déterminer si le rendez-vous médical peut être maintenu et s'ils doivent être admis dans une zone Covid-19 ou non.

Le système de drive-in va permettre de faire gagner du temps aux patients, qui ne devront plus chercher une place de parking ni entrer dans l'hôpital. Cette initiative rendra également l'environnement hospitalier plus sûr pour tous.

Une tente est installée près de l'hôpital. Deux jours avant l'admission ou l'intervention, le patient doit se présenter au drive-in à l'heure convenue. Les conducteurs peuvent ainsi rester en voiture pour l'opération de prélèvement et la soumission au questionnaire. Les patients qui viennent en transport en commun ou en vélo sont invités à se rendre au même endroit.

Les résultats des tests seront connus dès le lendemain.

Ce système permettra de tester une centaine de patients chaque jour. Il ne sera pas ouvert les dimanches.

Il n'y a pas de drive-in pour les enfants. Ils doivent eux aller le faire au KidZ Health Castle, l'hôpital des enfants de l'UZ Brussel.

L'établissement hospitalier compte encore 25 patients atteints du coronavirus, dont 6 hospitalisés en soins intensifs. Mercredi, seule une personne a été hospitalisée dans la zone Covid-19.