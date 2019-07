Après une première expérience le week-end dernier aux étangs de La Pede à Anderlecht, la baignade aux étangs du Bois de la Cambre prévue ces 27 et 28 juillet est annulée. "Actuellement, la qualité de l'eau des étangs ne permet pas l'organisation de baignades. Comme vous pouvez le sentir, Bruxelles connaît une vague de chaleur exceptionnelle. Cela cause du stress non seulement pour nous, les humains, mais aussi pour l'habitat naturel des étangs", explique l'organisation à l'initiative de ces Expeditions Swim Pool is Cool.

D'après l'association qui lutte pour la création de lieux de baignade en plein air à Bruxelles, Bruxelles Environnement a confirmé une forte concentration de bactérie e.coli et un faible taux d’oxygène dans les étangs du bois. "Dans le but de protéger les baigneurs et l'environnement, nous sommes obligés d'annuler la baignade ce samedi et dimanche." Quelque 900 personnes étaient inscrites pour la baignade de ce week-end.

Les organisateurs assurent cependant que la date pourrait être reportée à un week-end plus tard cet été (le 10 et 11, indique Le Soir).

D'ici là, un suivi de la qualité de l'eau est également en cours pour les étangs des Pêcheries, lieu prévu pour la prochaine session de baignade en plein air les 3 et 4 août prochains.

Pour rappel, les nageurs inscrits pourront se baigner par groupe de 50 maximum et ce, durant 30 minutes.