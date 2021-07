La Fête de la BD sera célébrée durant un mois entier à Bruxelles, du 10 septembre au 10 octobre 2021, afin de répondre au mieux aux mesures sanitaires en vigueur tout en offrant une belle expérience aux visiteurs, ont annoncé mercredi les organisateurs. La Corée est l'invitée d'honneur de cette édition spéciale, durant laquelle seront également décernés les prix Atomium de la bande dessinée. Pendant quatre semaines, les personnages de bandes dessinées et leurs auteurs et autrices animeront différents lieux de la capitale. De la BD classique au roman graphique en passant par les manhwas (nom de la bande dessinée en Corée), le neuvième art sera représenté dans tous ses courants et sous toutes ses formes, au travers d'une programmation mêlant expositions, chasse aux trésors grandeur nature, et incontournables séances de dédicaces.

À l'occasion du 120e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la Belgique, la Fête de la BD a décidé d'inviter le pays asiatique à son événement. Expositions et animations seront organisées pour honorer les artistes coréens et les mettre sur le devant de la scène. La Fête de la BD est aussi l'occasion pour les autorités bruxelloises de décerner les prix Atomium de la bande dessinée, permettant de soutenir financièrement les lauréats du concours. Cette année, 11 prix seront remis, dans des catégories allant de la BD citoyenne, au roman graphique, en passant par la BD historique.

L'affiche a été illustrée par le dessinateur Bastien Vivès, avec un visuel mettant en scène le célèbre héros Corto Maltese. L'auteur revisitera en effet le personnage légendaire dans l'album Océan noir, à paraître chez Casterman à la rentrée.