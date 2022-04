La Basilique de Koekelberg et le Belgian Chocolate Village s'associent le temps d'une expo sur l'art et le chocolat. Inaugurée ce samedi 23 avril, l'exposition se déroule jusqu'au 27 mai dans les deux lieux concernés. Cette Chocol'Art Expo présente plus de quarante oeuvres sélectionnées par un jury composé du monde de l’art et l’artisanat, de la culture et de la fonction publique, dont le torréfacteur-chocolatier Frederic Blondeel.

La Basilique abritera les œuvres des plus de 16 ans, artistes confirmés ou non. La salle Victoria au BCV, accueillera les œuvres des jeunes de – de 16 ans et du scolaire et met également en place une mini-exposition temporaire sur le thème de l’enfance et du chocolat. Il s'agira de peintures, sculptures et photographies.

Le public, qui bénéficiera d'un tarif préférentiel s'il visite les deux sites de l'expo, pourra voter pour son œuvre favorite à la Basilique via une urne ou via le site web de l’exposition chocolartexpo.multiscreensite.com afin de désigner son oeuvre coup de cœur. Le vainqueur remportera un chèque de 500 euros et... beaucoup de chocolats.

+18 ans : 18 euros ; - 18 ans : 14 euros ; - 6 ans : gratuit. Le prix intègre, la visite du musée du Belgian Chocolate Village, l'expo Chocol'Art, une démonstation et une dégustation par un chocolatier, la visite de la Basilique de Koekelberg, l'accès au musée des Sœurs Noires et au musée d’art religieux moderne, l'accès au panorama (52 mètres de haut) et l'accès à l'exposition Chocol'art.