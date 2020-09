La BD en fête à Tour&Taxis à partir de ce week-end Bruxelles J.Bo Du 11 au 20 septembre a lieu la Fête de la BD, nouvelle formule. Entrée gratuite et inscription obligatoire (créneau horaire à réserver).

© D.R.

Cette année, la fête de la BD, qui commence ce week-end jusque dimanche prochain, se réinvente. Nouveau lieu et nouvelle formule. Elle prend la forme d'une expérience immersive au sein de l’impressionnante Gare Maritime de Tour & Taxis. Un parcours réparti sur plus de 3400m² alliant décors époustouflants et ballons géants, vous fait voyager au travers de neuf univers dessinés. Une expérience pédagogique menée en collaboration avec les éditeurs et divers partenaires.