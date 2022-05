Voilà une belle histoire comme les réseaux sociaux peuvent nous en apporter.Ce mardi 26 avril 2022, Bénédicte attache son vélo électrique aux arceaux en bas de chez elle, dans le quartier du square Riga.Un joli vélo électrique dans lequel elle a mis "toutes ses économies" il y a quelques mois, quand la jeune femme s’est installée dans la cité des ânes.

"Tête de linotte, j’ai oublié de fermer correctement mon cadenas". Le pire aurait pu arriver pour la cycliste distraite.Mais c’est sans compter sur un gentil, et attentif, voisin cycliste. "Il est passé par là et mon vélo a été mis en sécurité au commissariat à côté de la gare de Schaerbeek", relate Bénédicte.

«Soleil de la semaine»

Le lendemain même, prévenue par un message du commissariat scotché à l’arceau, elle est allée récupérer son "indispensable" moyen de se déplacer dans sa "vie à 100 à l’heure".Déjà, c’est pas banal.

L’histoire aurait pu s’arrêter là.Mais les deux voisins cyclistes ont continué à communiquer par l’intermédiaire de la barre de stationnement.C’est d’abord Bénédicte qui écrit à "soleil de la semaine" comme elle le dit sur le groupe Facebook La Schaerbeekoise: "À la personne qui a signalé à la police que mon vélo n’était pas en sécurité, merci de tout cœur.Sans vous, je n’aurais jamais retrouvé mon vélo.J’ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu’un comme vous".

© FACEBOOK

Le sauveur, modeste, prend le relais le lendemain: "Moi, je suis un cycliste et voisin sur le square François Riga.Quand j’ai vu votre vélo pas attaché, ça m’a choqué car on m’a déjà volé deux vélos.J’ai ressenti une profonde impulsion de vous aider.Je suis resté sur place jusqu’à ce que la police arrive. En allant travailler, j’ai trouvé votre message et les bonbons. Ça a changé ma journée et mis un grand sourire à ceux à qui j’ai raconté cette histoire".

À nous aussi, l’histoire nous a offert un grand sourire.