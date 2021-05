Les deux interventions ont suscité beaucoup d'émoi après que des vidéos des incidents soient apparues sur les réseaux sociaux. Selon de nombreuses personnes qui ont vu les images, l'intervention de la police était inutilement violente. Mais la police de Bruxelles a réagi ce mardi. Dans les deux cas, la violence utilisée était légitime, selon la police. La première intervention polémique a eu lieu vers 19 heures sur la Chaussée de Bruxelles: sur les images, on pouvait voir un policier asperger une dame de gaz lacrymogène au visage, après quoi un autre homme a été maîtrisé par un chien policier puis frappé à la poitrine. La seconde intervention polémique s'est déroulée sur l'avenue du Pesages, où la police a arrêté cinq jeunes.

"Bien que les images soient sorties de leur contexte et ne reflètent pas entièrement les deux interventions en question, elles nous ont incités à lancer une enquête interne afin de clarifier pleinement les faits", déclare la police de Bruxelles ce mardi. "Notre modus operandi consiste à prendre très au sérieux toute accusation portée à l'encontre de nos forces de police, et ce, dans un souci réel de maintenir une relation de confiance avec la population. Les éléments recueillis ne nous permettent, pour l'instant, que de confirmer la légitimité des deux interventions postées sur les réseaux sociaux et de préciser ce qui a été ou non transmis ou affiché visuellement par nos différents canaux."

Lors de l'incident sur la Chaussée de Bruxelles, explique la police bruxelloise, un groupe d'individus agressifs, lançant des projectiles sur la police, a été repoussé après quoi un agent a été harcelé par six membres du groupe en question. L'officier leur a demandé à plusieurs reprises de garder leurs distances et a dit que s'ils ne le faisaient pas, il utiliserait du gaz lacrymogène. "Il était seul et ses ordres n'étaient pas suivis, il a donc mis sa menace à exécution, face à l'attitude toujours agressive des individus."

Sur ce, l'agent a été "interpellé physiquement" par une dame qui se trouvait à proximité immédiate du groupe en question, indique la police. Cette dame, cofondatrice du mouvement "Trace ton cercle", aurait grondé l'officier, aurait également refusé de reculer et aurait marché sur l'officier, lequel a de nouveau utilisé du gaz lacrymogène.

"A ce moment-là, le policier a remarqué une tierce personne verbalement agressive, qui agitait un marteau vers lui de manière menaçante et tenait dans son autre main un objet qu'il n'a pas pu identifier immédiatement", poursuit la police. "Il a ordonné à l'homme de lâcher son arme, mais l'homme n'a pas obéi, ce qui l'a amené à utiliser à nouveau du gaz lacrymogène. Cela n'a pas empêché l'homme de tenir le marteau dans sa main. Par conséquent, un deuxième policier qui est intervenu a également utilisé du gaz lacrymogène."

Selon la police, l'homme tenait toujours ses armes - un marteau et un cutter - et un chien policier a été déployé. "Après l'intervention avec le chien, l'homme s'est levé et est resté en position assise, de sorte que ses mains n'étaient pas visibles. L'un des intervenants a alors donné un coup de pied frontal au niveau de la poitrine pour déstabiliser l'homme et l'arrêter de la manière la plus sûre possible. Plusieurs projectiles sont venus de différents côtés et la police a procédé à l'évacuation rapide de l'homme qui avait été placé en détention judiciaire."

L'intervention sur l'avenue du Pesages, vers 20h30, aurait également été légitime, indique la police. Après la dispersion finale, les policiers ont vu sur le chemin du retour un homme se faire harceler par trois garçons et deux filles qui étaient visiblement sous l'emprise de l'alcool et avaient une certaine quantité d'alcool sur eux. "En voyant les policiers, les jeunes ont tenté de s'enfuir. Cela a été empêché et ils sont alors devenus physiquement et verbalement agressifs envers les policiers qui voulaient clarifier les circonstances de l'incident qui venait de se produire. Les particuliers ont non sans mal été arrêtés administrativement."

"Ces constatations représentent la première étape de l'enquête que nous avons lancée, ce qui nous amène à conclure à ce stade que lesdites interventions étaient entièrement légales", a conclu la police. "Comme pour toute autre opération ordonnée de grande envergure, des débriefings tactiques seront organisés sur l'approche de la police pendant cet encerclement policier, toujours dans le but de s'assurer que nos interventions et nos ordres sont exécutés de manière professionnelle."