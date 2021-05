Après "La Boum" du 1er avril, qui a entraîné de nombreux débordements et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, "La Boum 2" doit se tenir ce samedi 1er mai à partir de 16h au Bois de la Cambre. Ce vendredi, les organisateurs ont réitéré leur message de non-violence, rappelant qu'il s'agit avant tout d'une "fête".

Selon nos informations, plus de 600 policiers venant de nombreuses zones de police de la région bruxelloise mais aussi des deux régions seront déployés tout au long de la journée. La cavalerie et les arroseuses seront elles aussi de la partie. Cette fois-ci, la Ville de Bruxelles enverra d'abord des stewards de l'ASBL Bravvo sur le terrain pour s'assurer que les mesures sanitaires sont respectées.

10h: situation calme, début de la mise en place du dispositif policier

11h: un flashmob organisé à la gare de Bruxelles-Central

A 10h, la situation était très calme au Bois de la Cambre: aucun rassemblement n'était à déplorer. Toutefois, les forces de l'ordre débutaient la mise en place de leur dispositif. Plusieurs camionnettes de police étaient déjà présentes sur place.

Dans la matinée, un premier événement s'est tenu, non pas au Bois de la Cambre, mais à la gare de Bruxelles-Central. Plus de cent personnes ont pris part à un flashmob. De la musique était jouée par un groupe dans la gare et les participants dansaient dans le hall principal et l'escalier. L'ambiance était bon enfant. Bon nombre de participants ne respectaient pas les mesures de distance nécessaires, ni l'obligation du port de masque. Des gens de tout âge étaient présents, notamment des familles avec de jeunes enfants. La foule a quitté la gare après un quart d'heure.