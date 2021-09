Encore une distinction pour la Brasserie Lindemans, établie à Vlezenbeek (aux portes de la Région de Bruxelles-Capitale, à proximité d’Anderlecht) !

Leur bière "Goyck", brassée en collaboration avec Koenraad Goddeau (bière Toots), a reçu une médaille de champion du monde aux World Beer Awards 2021 dans la catégorie "Sour & Wild Beer", style "Sour/Wild Ale".

Cette bière à 5,5% est "le mélange d'une bière de fermentation spontanée, le lambic Lindemans avec les caractéristiques typiques des Brettanomyces, et de la Toots, une bière de haute fermentation du brasseur Koenraad Goddeau". Le logo du concours sera prochainement apposé sur les étiquettes de la bière gagnante.

"Nous sommes extrêmement fiers de notre victoire. Quelle belle reconnaissance pour cette collaboration unique et étroite entre la brasserie Lindemans et Koenraad Goddeau", ont déclaré Koenraad Goddeau et Dirk et Geert Lindemans.

Lors du tour précédent de sélection le mois dernier, trois autres bières de la marque Lindemans ont été primées : un titre de "Country Winner" pour la Framboise Lindemans (2,5%) dans la catégorie "Sour & Wild Beer", type "framboise"; une "médaille d’or" pour la "Gueuze à l’ancienne cuvée René Lindemans" (6%) dans la section "Sour & Wild Beer" type "Gueuze"; et une autre "médaille d’or" pour la "Kriek à l’ancienne cuvée René Lindemans" (7%) pour la catégorie "Sour & Wild Beer", type "Kriek".

Notons que la Kriek Lindemans a également reçu ce 6 septembre une médaille d'or dans la catégorie "Sour/Belgian Lambic" lors du "U.S Open Beer Championship".

© Lindemans

Autres bières belges primées aux World Beer Awards

Neuf autres bières belges ont été primées aux World Beer Awards. Trois de ces bières ont même été désignées meilleures de leurs catégories. La Brugs Tarwebier (De Halve Maan, Bruges) a ainsi été désignée meilleure bière de froment, la Kriek-Brut Xtra (Liefmans, Audenarde), meilleure bière de spécialité, et la Val-Dieu Excellence, meilleure bière aromatisée de ce concours international.

Dans cette même catégorie de "bières aromatisées", la Rodenbach Caractère Rouge s'impose dans la section Wild/Sour alors qu'une autre Rodenbach, Grand Cru, a été désignée meilleure bière rouge de Flandre (Flemish Red Ale). Dans la catégorie bières acides encore, la Oude Geuze Vat 31 de Boon a été désignée meilleure gueuze.

Dans la catégorie Speciality, remportée par Liefmans, brasserie du groupe Duvel-Moortgat, la marque Tipsy a été primée dans la section Heritage.

À noter encore que la meilleure triple de style belge est L'or noir, de la société de brasserie limbourgeoise Kompel, et que la meilleure bière brune forte est la Gordon X-Mas (John Martin).