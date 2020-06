La brigade cycliste de la zone de police de Bruxelles Nord termine sa phase de test. Elle est désormais opérationnelle avec des vélos électriques strippés.

La zone de police Bruxelles Nord déploiera désormais sa brigade cycliste de manière opérationnelle sur le terrain. "C’est une excellente nouvelle pour la zone et pour nos communes, se réjouissent les bourgmestres de Schaerbeek Cécile Jodogne (Défi), de Saint-Josse Emir Kir et d'Ever Ridouane Chahid (PS). Le vélo est l’outil idéal pour une police de proximité telle que nous la promouvons depuis plus de vingt ans dans notre zone de police, il permet aux policiers d’être réactifs et plus mobiles sur des infractions en sécurité routière ou des faits de délinquance. Il permet aussi un meilleur contact avec la population que les patrouilles en voiture."

Au cours de l’année écoulée, la brigade cycliste de la zone Bruxelles Nord, se trouvait encore dans une phase de test qui s’est maintenant achevée. Dix policiers à vélo effectueront maintenant également des patrouilles par le biais des nouveaux vélos électriques strippés. "L’arrivée de la brigade cycliste constitue une plus-value absolue pour notre zone de police. La sécurité routière est l’une de nos priorités et le fonctionnement de la brigade cycliste contribuera à la promotion de la sécurité routière pour tous les usagers de la route", souligne le commissaire divisionnaire et chef de corps, Frédéric Dauphin.

L'essence du fonctionnement de cette brigade cycliste est d'assurer la sécurité routière au sens large. Les membres de la brigade interviendront également en cas d'infractions au code de la route, principalement en matière de stationnement. Afin que les enfants puissent se rendre à l'école en toute sécurité, la brigade cycliste sera également présente régulièrement devant les écoles afin de veiller à la sécurité routière aux abords de celles-ci. Enfin, dans cette phase opérationnelle, au cours de cette année, elle mettra également en place ses propres opérations pour assurer la sécurité routière de tous et de toutes sur nos routes.

Au cours de la phase de test de l'année dernière, la brigade cycliste a dressé 6 484 P-V. Un peu plus de la moitié, soit 54 %, concerne toutes sortes d'infractions routières, notamment la conduite à une vitesse inadaptée, l'utilisation d'un téléphone portable au volant, le non-port de la ceinture de sécurité, la non-respect des feux de signalisation, la conduite sous influence. 46 % concerne des infractions aux règles de stationnement.

La brigade cycliste, comme d’autres services de notre zone de police, a également été déployée dans le cadre de l’arrêté ministériel Covid-19 pour veiller à ce que les mesures prises par le gouvernement fédéral soient respectées par les citoyens. La brigade cycliste a pu démontrer sa polyvalence : elle a notamment été déployée pour veiller à la sécurité routière, qui est restée une priorité pour la zone de police pendant la crise, et elle a également soutenu le centre de crise zonal dans la gestion de la crise sur notre territoire.