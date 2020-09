Sur la page Facebook de Shoppind De Wand, les commerçants donnent, d'ores et déjà, rendez-vous à leurs clients le premier week-end du mois d'octobre, soit le samedi 5 et dimanche 6 pour la journée du client . C'est une action nationale organisée par les différentes organisations des commerçants indépendants de Belgique. "Dans la rue De Wand, on va faire un plus gros événement, précise Xavier Wyns, secrétaire de Shopping De Wand. Il y aura des promotions et des offres dans les commerces pour se faire connaître auprès des nouveaux clients et pour remercier les fidèles".

L'association des commerçants de la rue De Wand promet également la mise en place de la brocante, nouvelle formule, en septembre 2021.

La brocante de la rue De Wand est annulée. Cette brocante qui a des allures de braderie commerciale était prévue le week-end du 28 et 29 septembre,précise-t-on du côté de l'asbl des commerçants Shopping de Wand.