La Buvette est représentative du développement de la chaussée d’Alsemberg aux alentours des années 1940, période qui voit l’installation de nombreux commerces dans cette artère.

« Le patrimoine commercial urbain est souvent fragilisé car il doit répondre à une évolution constante des normes et des goûts. De par son parfait état de conservation et son originalité la Buvette mérite d’être protégée et classée. Il nous a semblé important de protéger ce décors témoignage de la vitalité économique du quartier afin qu’il puisse aussi devenir une source d’inspiration pour l’avenir » déclare Pascal Smet, secrétaire d’état en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

La buvette témoigne à l’intérieur d’un style architectural « Art Déco » alors que la façade est déjà plus moderniste. A l’intérieur, l’utilisation de certains matériaux tels que la marbrite, le marbre, la céramique ainsi que les formes témoigne d’une volonté purement décorative. Les figures et les éléments décoratifs sont caractéristiques de cette période, voire un peu tardifs.

L’auteur de ces décors, l’architecte François Mees, est peu connu mais a toutefois réalisé quelques autres immeubles également d’inspiration « Art Déco ». Ceux-ci se retrouvent principalement sur la commune d’Ixelles; avenue du Bois de la Cambre 61, 63 ou avenue Brillat-Savarin, 15. Il réalisera, en 1951, une salle de conférence et de projection cinématographique, ainsi que des bureaux et une bibliothèque pour le couvent et église des Dominicains situés avenue de la Renaissance à Bruxelles. Enfin, en 1958, François Mees transforme également le rez-de-chaussée d’un immeuble éclectique située rue des Deux Eglises à Saint-Josse en rez-de-chaussée commercial. La façade de ce bâtiment est couverte de carrelages bleus, verts et orange, à l’instar de l’ancienne boucherie de la chaussée d’Alsemberg.