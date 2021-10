L’installation de ce four à pain fait partie du projet « La petite poule royale », créé par les services Développement Durable de Forest et Saint-Gilles dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine Quartier du Midi. Il vise à encourager l’agriculture urbaine, et comprend, entre autres, l’installation de poulaillers collectifs, de nichoirs pour moineaux, la plantation de graminées dans l’espace public et l’organisation de formations sur différentes thématiques.

" La cour de l’école Saint-Antoine est facilement accessible depuis la rue, expliquent Alain Mugabo et Jos Raymenants, échevins du développement durable à Forest et Saint-Gilles. Le four à pain sera utilisé dans le cadre d’activités scolaires, et, en dehors des horaires de l’école, il sera mis à disposition des habitants du quartier et des associations qui le souhaitent. Avec l’installation de ce four, nous invitons chacun.e à (re)découvrir des savoir-faire traditionnels liés à la fabrication du pain. Et puis, faire du pain ensemble, c’est aussi créer du lien et mieux connaitre celles et ceux avec qui nous vivons. "