Depuis plusieurs semaines, notre pays est confronté à divers retards d'approvisionnement en vaccins qu'ils proviennent de Pfizer, Moderna ou AstraZenca, et de réduction des quantités de doses initialement prévues. En Région bruxelloise, la Commission communautaire commune s'est donc vue contrainte d'adapter son planning de vaccination dans les hôpitaux et de revoir la répartition des vaccins entre les différents groupes-cibles prioritaires.

En conséquence, tous les projets d'approvisionnement en vaccins des hôpitaux et l'ouverture progressive des centres de vaccination bruxellois sont en cours de révision pour coller au mieux à cette réalité de terrain. Ce qui se fera dans le respect des priorités fixées.

La Cocom souhaite continuer à donner la priorité aux hôpitaux, et leur attribuera une part importante des vaccins Pfizer attendus. De plus, la Région bruxelloise continuera à vacciner les prestataires de soin de la 1re ligne, en parallèle de la vaccination du personnel hospitalier. Compte tenu de la disponibilité prévue des vaccins, les autres collectivités de soins (par exemple, les institutions dans le domaine du handicap débuteront le 1er mars.) Et ce pour garantir à tous les membres du personnel soignant en contact avec les patients dans les hôpitaux une première injection du vaccin d'ici la première semaine de mars.

La vaccination des maisons de repos et des hôpitaux bruxellois sous la loupe

Tout d'abord, il apparait essentiel de garantir la disponibilité du nombre de doses de rappel des vaccins pour le personnel des maisons de retraite. Par ailleurs, les 9.300 doses de rappel des vaccins mis à disposition le 18 janvier ont déjà pu être administrées dans les hôpitaux.

En parallèle, la Cocom a également distribué la semaine dernière 3.800 autres vaccins Pfizer aux hôpitaux, ce qui porte à 14.200 le nombre total de premiers vaccins distribués aux hôpitaux. Ceux-ci ont dû donner la priorité au groupe A (services des urgences, des soins intensifs et unités Covid-19). En conséquence, tous les hôpitaux de soins aigus (hôpitaux généraux) sont désormais en mesure de vacciner 35 % de leur personnel en contact avec des patients et près de 100 % du groupe A sont déjà protégés par au moins un premier vaccin.

Au cours des prochaines semaines, le plus grand nombre possible de vaccins disponibles sera envoyé aux hôpitaux, y compris aux hôpitaux psychiatriques. Si les livraisons promises se poursuivent, la Cocom sera en mesure de fournir 18.000 vaccins supplémentaires à tous les hôpitaux d'ici la première semaine de mars. Cela permettra aux hôpitaux de vacciner 100% du personnel en contact avec les patients. La moitié d'entre eux auront déjà reçu deux doses.