Geoffroy Coomans de Brachène développe un concept de campagne neutre en CO2, inédit en Belgique.

Des tonnes de papier en moins et une empreinte écologique neutre. Voici ce que promet le candidat libéral (6 e sur la liste MR à Bruxelles) Geoffroy Coomans de Brachène. Comment ? Tout simplement en plantant deux arbres pour chaque voix obtenue lors du scrutin régional du 26 mai prochain. Le Bruxellois n’est pas à son premier coup du genre.

Lors des élections communales de l’an passé, il fut le premier à avoir lancé des affiches électorales en réalité augmentée. Tandis qu’en 2007, déjà, il se targuait d’être le premier homme politique neutre en CO2. Comment avait-il fait ? “J’avais calculé mon empreinte écologique et je l’avais compensée en faisant planter des arbres en Afrique.”

Cette fois-ci, Geoffroy Coomans de Brachène sort la grosse artillerie. “Mon projet était de sortir de la simple affiche électorale tout en faisant un geste pour préserver la planète. J’en ai ras-le-bol – et je pense que les électeurs aussi – de voir ces toutes boîtes remplir les boîtes aux lettres. Ca devient du harcèlement pour les gens. Je suis assez à l’aise avec ce projet car j’ai toujours défendu les thèses environnementales dans le cadre de mon action politique. J’ai toujours été considéré comme le vert parmi les bleus…”

Concrètement, pour chaque voix obtenue, Geoffroy Coomans de Brachène plantera un arbre en Belgique et un arbre au Bénin. Le tout est orchestré par la société CO2Logic, boîte belge leader européen en matière de réduction d’impact climatique à destination des entreprises. Au Bénin, il s’agira de palétuviers. Ils seront plantés dans la Mangrove. Pourquoi des palétuviers ? “Parce qu’ils captent bien plus de CO2 qu’un arbre normal.”

"J’espère que les Bruxelles me mettront sur la paille !"

En Belgique, trois sites ont été choisis. Le premier près d’Overijse, en Brabant flamand. “Là, seront plantées une quinzaine d’essences différentes. Des hêtres, des chênes, des érables, des merisiers, etc. issu du Sud de l’Europe. CO2Logic va utiliser ce terrain pour tester des espèces plus habituées à un climat méditerranéen, voir si elles s’adaptent à nos contrées. Les deux autres se trouvent dans les Ardennes et dans le Condroz. Ils accueilleront des essences plus classiques telles que de l’épicéa Douglas mais aussi du chêne, du hêtre, de l’érable, etc.”

S’il est élu, le candidat libéral s’engage à faire planter les arbres promis au plus tard deux après sa prestation de serment. S’il n’est pas réélu, les arbres seront tout de même plantés, mais endéans les trois ans. La campagne papier du candidat libéral se limitera à la production d’un passeport de 16 pages tiré à 10 000 exemplaires. “Par rapport à la campagne des communales, j’économise largement plus d’une tonne de papier”, calcule-t-il. “Mon idée est ici de faire moins mais mieux. Par ce projet, j’espère pouvoir conscientiser les électeurs sur ce sujet. J’espère aussi que les Bruxelles me mettront sur la paille !" Lui estime qu’il pourrait faire jusqu’à 5 000 voix.

Dont coût ? “Je n’en sais rien pour l’instant. Je sais juste que planter un arbre en Belgique revient à entre 2 et 5 euros selon le type d’arbre. Planter un arbre en Afrique coûte jusqu’à 4 ou 5 fois moins cher. Par contre, le budget que j’octroie pour ces arbres est compensé par celui que j’économise en ne faisant plus d’affiches et de toutes-boîtes.”

"Le contraire du greenwashing"

À celles et ceux qui l’accuseraient de faire du greenwashing, Geoffroy Coomans de Brachène rétorque qu’en passant par le concept de compensation CO2 monté par CO2Logic, “je fais exactement le contraire. Ici, on fait quelque chose de concret ! Je préfère ce genre d’attitude que celle consistant à culpabiliser les gens sur leur mode de vie. De plus, le concept mis en place par CO2Logic insiste énormément sur la réduction de l’empreinte écologique, avant même la compensation. Mais on garde tous une empreinte, aussi petite soit-elle.”

“Je fais un geste pour la planète à mon niveau. Je ne veux culpabiliser personne. Si tous les candidats faisaient la même chose, on réduirait notre empreinte écologique de façon bien plus importante ! Et pas forcément via un projet de reforestation. Il existe plein d’autres projets, concepts permettant de préserver la planète. J’espère sincèrement que nous seront bien plus à faire campagne de cette façon en 2024 !”