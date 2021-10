Vous avez peut-être vu ces vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Cela se passe dans la commune de Schaerbeek : on y voit des personnes venant déposer des encombrants en pleine journée rue Josaphat, square François Riga, rue Gendebien…

Les auteurs de ces dépôts clandestins sont clairement identifiables… mais "ce sont des acteurs", rassure l’échevine Deborah Lorenzino (Défi), en charge de la Propreté publique et à l’initiative de cette campagne-choc contre les dépôts sauvages.

Mais si ces images de caméra de surveillance sont une mise en scène montée de toutes pièces, les faits sont quant à eux fortement inspirés de situations réelles. "On a un réseau de caméras sur la commune et on voit ces faits. Des personnes viennent en pleine journée déposer des encombrants : des miroirs, des canapés, des armoires…", s’indigne la mandataire.