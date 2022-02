La région capitale et certaines des 19 communes bruxelloises ont pris les couleurs de l'Ukraine, envahie par l'armée russe depuis hier. Le bourgmestre Didier Gosuin (Defi) fut le premier à dresser le drapeau ukrainien sur la façade de son hôtel communal. Il a été rejoint hier soir par la bourgmestre ff de Schaerbeek Cécile Jodogne (Défi elle aussi).

© FACEBOOK

"C’est une belle initiative de mon collègue et ami Didier Gosuin. Nous le hisserons pour toute la durée du conflit, en signe de soutien au peuple ukrainien et pour condamner fermement l'attaque injustifiable de la Russie", a commenté la bourgmestre ff hier soir.

Les arcades du Cinquantenaire ont elles aussi pris une couleur jaune et bleue hier soir. Les images ont été partagées par la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès.

L'église catholique de Belgique a quant à elle dressé un drapeau ukrainien en haut de l'église Saints Michel et Gudule, en plein coeur touristique de Bruxelles.

La Ville de Bruxelles a elle aussi marqué son soutien au peuple ukrainien. La façade de l'hôtel de Ville a pris une couleur bleu 'Ukraine' hier soir.

L'union européenne a elle aussi apporté son soutien coloré aux Ukrainiens en parant le Berlaymont de jaune et bleu. "En ces heures sombres ce soir, les couleurs du drapeau ukrainien brillent de mille feux sur le siège de la Commission européenne", peut-on lire sur le Twitter de la représentation belge à la Commission européenne. "Un symbole de notre solidarité. Amitié. Et soutien indéfectible. Plus que jamais, l'UE soutient l'Ukraine et son peuple."