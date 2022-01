Il y a un an, la députée bruxelloise Victoria Austraet, déposait une proposition d’ordonnance visant à mettre définitivement un terme à la capture des pigeons pour réguler leur nombre. Sa proposition est cosignée par Gladys Kazadi (cdH) et Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). Elle a reçu ce mercredi 12 voix "pour" et une abstention.

Victoria Austraet explique qu’en Région bruxelloise, des entreprises ou des communes capturent des pigeons dans des cages avant de les euthanasier car ils occasionnent des nuisances. Selon la députée, ces pratiques sont cruelles en plus d’être inefficaces et illégales. Une ordonnance bruxelloise sur la conservation de la nature empêche notamment l’emploi de " filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants " pour capturer toute espèce d’oiseaux. Pourtant, des dérogations sont tout de même parfois octroyées.

"J’ai constaté un jour en rentrant au bureau qu’il y avait une cage de capture d’oiseaux au-dessus d’une annexe de la SNCB. Ils étaient plusieurs dans la cage, sous le soleil et sans nourriture. Deux d’entre eux étaient même morts, dont un pigeon ramier, qui bénéficie d’une protection plus stricte", explique-t-elle. Les sociétés anti-nuisibles disent pourtant vider les cages tous les soirs mais la députée en doute. De plus, la méthode d’euthanasie qu’ils utilisent est le gazage, un procédé douloureux pour l’animal.

"Si on ne peut nier que les pigeons amènent des nuisances sur plusieurs aspects, on ne peut se résoudre à les maltraiter pour les éviter. Il existe des alternatives à la capture des pigeons, nous n'avons donc aucune raison de nous en priver", estime Gladys Kazadi (CDH). A présent, il n’y aura bientôt plus de dérogations possibles. La capture de pigeons sera interdite. "Nous mettons un terme définitif à ce système. D’autres solutions existent pour la gestion des populations de pigeons : le pigeonnier contraceptif ou les grains contraceptifs", explique Victoria Austraet.

La maisonnette est un endroit où les pigeons sont abreuvés et nourris. "Ils vont y pondre et donc, un employé de la commune va secouer les œufs ou bien mettre des leurres à la place", explique la députée. Selon elle, il en existe déjà à Schaerbeek et Molenbeek mais ils sont parfois laissés à l’abandon.

Les grains contraceptifs sont déjà utilisés à Ixelles et à la Ville de Bruxelles. Ce sont des grains de maïs qui rendent stériles les animaux. Chaque jour, à une heure fixe, un distributeur donne les grains, qui sont mangés par les mâles reproducteurs.

La prochaine étape du texte d’ordonnance est de passer par la commission en charge de la matière, et ensuite par la séance plénière avant d’entrer en vigueur.