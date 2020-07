Suite à un train en panne, la circulation est interrompue entre Jette et Opwijk. Des bus de remplacement sont mis en circulation.



"Il n’y a pas de connexion ferroviaire sur la ligne 60 entre Opwijk et Jette mardi matin en raison d’une défaillance technique sur un train à Zellik", déclare chez nos confrères Bx1, la porte-parole d’Infrabel Hanna El-Bachiri.



La SNCB met à disposition des bus de remplacement entre les deux gares.

La circulation ferroviaire devrait connaître des perturbations durant l’heure de pointe et probablement durant la matinée, car le retrait du train s’avère être une opération délicate.La circulation est perturbée entre Bruxelles et Termonde. Sur Twitter; la SNCB conseille de voyager via Gand. L’offre de train a été adaptée et il est conseillé aux voyageurs de s’informer avant d’entamer un trajet.