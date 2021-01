Le bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe, Christian Lamouline (CDH), a déposé un dossier à la Région bruxelloise pour faire de la Cité moderne un quartier durable grâce au contrat du même nom. Ce quartier situé à proximité du centre hospitalier Valida " est un quartier fragilisé. La densité de population est largement supérieure à la moyenne régionale et le taux de chômage est de 32,3 % alors qu’il est de 21,3 à Bruxelles. Et, pour finir, le revenu médian est inférieur à celui de la moyenne régionale. Ce cumul rend le quartier éligible mais prouve également sa situation économique et sociale préoccupante".

De plus, le bourgmestre pointe des problèmes de sécurité, "une petite délinquance sévit dans ce coin".

Pour Christian Lamouline, cette situation vient de l’histoire du quartier. La Cité moderne a 100 ans et est la première création de l’architecte avant-gardiste belge Victor Bourgeois. C’est lui qui est à l’origine des petites maisons cubiques au toit plat qui sont des logements sociaux. À l’époque, de grandes ambitions prévalaient pour ce quartier, mais les financements ont manqué.

"Maintenant, il y a un besoin criant de crèche et d’une maison de quartier", présente-t-il. Le premier objectif est d’en construire. "Le deuxième est l’aménagement de l’espace public pour créer un endroit apaisé avec par exemple des espaces jeux pour les enfants. Et, enfin, nous réfléchissons à créer d’autres types de logements avec une dimension sociale comme des logements intergénérationnels ou des logements de transit destinés à ceux qui font face à un coup dur."

Pour le bourgmestre humaniste, le contrat régional quartier durable tomberait à point nommé et coïnciderait avec d’autres projets en cours dans le quartier. La société de construction a entamé un projet de rénovation des immeubles. D’autres projets se mettent également en route dans les mois à venir. Au début de cette année, une antenne de service public de proximité va s’ouvrir (lire ci-dessous). En 2021, le CPAS va aussi procéder à un diagnostic auprès de la population pour connaître ses doléances par rapport au quartier.