"Il faut vous rendre compte, le jour du marché, il faut parfois attendre une heure pour retirer du cash !" Ibrahim Ouassari, PDG de Molengeek, fait part de sa colère à l’encontre des institutions bancaires qui désertent Molenbeek. En effet, au moins cinq agences ont déserté les lieux sur les quinze dernières années, selon Amet Gjanaj (PS), échevin du Commerce à Molenbeek-Saint-Jean. Un chiffre qui peut paraître faible de prime abord mais qui représente un réel handicap à l’heure de la numérisation des services bancaires que la population, molenbeekoise ou non, a encore du mal à intégrer. Comment expliquer cette fuite des agences bancaires de la commune ? Selon Amet Gjanaj, les banques snobent la population molenbeekoise à cause de sa fragilité économique. Elles considèrent que les gens ont trop peu de revenus, ils ne retirent que de petites sommes, ils ne sont donc pas intéressants pour des agences ou des distributeurs. "Car oui, c’est bien d’agences et de distributeurs dont il est question, les banques, elles, sont toujours là", assure l’échevin.