La clinique bruxelloise St-Jean ne reçoit plus de patients Covid-19 depuis deux jours déjà. Elle a atteint sa capacité maximale pour les patients atteints du coronavirus dans sa phase actuelle. Les quatre lits Covid-19 aux soins intensifs sont tous occupés. A l'UZ Brussel, les admissions pour Covid-19 continuent d'augmenter.

"Ces deux derniers jours, nous avons cessé d'accepter les patients Covid-19 dans notre clinique car nos quatre lits dédiés en unité de soins intensifs sont tous occupés. Lorsque cela est nécessaire, nous transférons les patients vers d'autres hôpitaux de notre réseau ou au-delà", a déclaré, vendredi, Florence Feys, porte-parole de Clinique Sain-Jean.

Trente autres patients Covid-19 sont pris en charge par l'unité de soins infirmiers régulière de la clinique bruxelloise.

A l'UZ Brussel, quatre nouveaux patients ont été accueillis ces 24 dernières heures mais huit patients Covid-19 ont par ailleurs été autorisés à quitter l'hôpital. Huit autres patients sont pris en charge par l'unité de soins intensifs, dont six reçoivent une respiration artificielle invasive et deux patients reçoivent un soutien pour les fonctions cardiaques et pulmonaires.