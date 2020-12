L'Agence Bruxelles-Propreté enverra ses éboueurs sur le terrain ce vendredi 1er janvier. Les habitants concernés doivent donc sortir leurs poubelles le jeudi soir après 18h, à quelques exceptions près.

Certaines voiries des communes d’Anderlecht et de Molenbeek seront en effet collectées le vendredi 1er janvier après 10h. L'ABP demande donc aux habitants concernés (voir la liste des rues ci-dessous) de sortir leurs sacs blancs et jaunes le vendredi matin avant 9h30 et non pas la veille jeudi après 18h.

Voici les voiries concernées :

Anderlecht : rue Wayez jusqu’au rond-point du Meir, place de la Résistance, Cours Saint Guidon, place de la Vaillance, rue d’Aumale, chaussée de Mons (de la porte d'Anderlecht au square Albert 1er), place Bara (jusqu’à la station de Métro Delacroix) et place Bara (jusqu’à la place du Conseil)

Molenbeek :

Quartier Heyvaert : rue Heyvaert, rue du Bateau, rue de Liverpool (du quai de l’Industrie à la rue Heyvaert) et rue de Gosselies (du quai de l’Industrie à la rue Heyvaert)

Centre historique : rue des Etangs Noirs, rue de la Carpe, rue d’Ostende, rue Vanderdussen, rue Schmitz, rue Piers, chaussée de Gand (tronçon entre la rue Piers et le canal), place Communale, rue Comte de Flandre, rue Fernand Brunfaut, parvis Saint-Jean Baptiste

Quartier Maritime : boulevard Léopold II (entre la rue de Mexico et la place Sainctelette), rue de Ribaucourt, rue de Mexico, rue de l’Escaut et rue de Rotterdam

Les habitants d’Anderlecht et de Molenbeek qui n’habitent pas dans ces voiries doivent sortir leurs sacs blancs et jaunes le jeudi 31 décembre après 18h00 ou le vendredi 1 janvier avant 5h30, comme ils le font d’habitude.