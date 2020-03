L'Agence Bruxelles-Propreté n'est toujours pas en mesure d'assurer certaines collectes, du fait du nombre important de son personnel en arrêt maladie.

Ainsi, la collecte des sacs bleus (PMC) ne sera pas assurée ces lundi 30, mardi 31 mars et mercredi 1 avril.

De même, les sacs jaunes ne seront pas collectés les mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 avril auprès des habitants dont les sacs jaunes sont collectés le mercredi, le jeudi ou le vendredi.

"Ces habitants pourront présenter leurs sacs bleus et jaunes à la collecte en respectant les jours de collecte de ces sacs dès que le service sera rétabli", annonce l'ABP, qui demande également aux Bruxellois "d'impérativement respecter les règles habituelles. A savoir : sortir ses sacs poubelles le bon jour à la bonne heure (plus d’infos sur www.bruxelles-proprete.be ), bien fermer les sacs, placer les sacs le long de la façade et ne pas dépasser 15 kilos par sac.

Par ailleurs, la collecte des sacs verts et orange est maintenue aux horaires habituels. De même que la collecte des encombrants à domicile (sur réservation : 0800/981 81.