En raison de la manifestation nationale, les collectes des sacs blancs et bleus sont perturbées ce lundi 6 décembre, prévient l'Agence Bruxelles Propreté. Les habitants dont les sacs n’ont pas été collectés sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu’à la prochaine collecte. Elles auront lieu le jeudi 9 décembre pour les sacs blancs et le lundi 13 décembre pour les sacs bleus. L'ABP prévient par ailleurs que les recypark sont ouverts depuis 14h, à l’exception de celui de Woluwe-Saint-Pierre qui est toujours fermé le lundi.

Voici le détail des perturbations :

Pour les sacs blancs, voci l'état des lieux des perturbations :

-Bruxelles Pentagone :+/ 80% des collectes sont assurées

-Bruxelles Louise : +/-70% des collectes sont assurées

-Bruxelles Canal : +/-60% des collectes sont assurées

-Bruxelles Laeken : +/-70% des collectes sont assurées

-Bruxelles NOH : +/-80% des collectes sont assurées

-Forest : +/-60% des collectes sont assurées

-Ixelles : +/-90% des collectes sont assurées

-Saint-Gilles : +/-80% des collectes sont assurées

-Uccle : +/-80% des collectes sont assurées

-Watermael-Boitsfort :100% des collectes sont assurées (10 rues collectées le lundi)

Pour les sacs bleus:

-Bruxelles Pentagone : +/-70% des collectes sont assurées

-Bruxelles Louise : +/-30% des collectes sont assurées

-Bruxelles Canal : 100% des collectes sont assurées

-Bruxelles Laeken : +/-60% des collectes sont assurées

-Bruxelles NOH : 100% des collectes sont assurées

-Forest : +/-70% des collectes sont assurées

-Ixelles : +/-70% des collectes sont assurées

-Saint-Gilles :+/-70% des collectes sont assurées

-Uccle : +/-80% des collectes sont assurées

-Watermael-Boitsfort :0% des collectes sont assurées (10 rues collectées le lundi).