"Cela peut difficilement être plus symbolique", souligne, dans le communiqué, le ministre en charge de la Régie des bâtiments, Koen Geens. "Parfois, nous devons être fiers de notre passé, mais encore plus de notre avenir. Surtout après une période où l'on a demandé à nombre d'entre nous de repousser nos limites et où nous nous sommes peut-être sentis limités dans nos libertés."

Le nouvel éclairage LED doit réduire la pollution lumineuse autour du socle de la colonne tout en mettant en valeur trois éléments, souligne la Régie: les 27 articles établissant les grands principes de la Constitution belge, la statue du roi Léopold Ier et la verticalité de la colonne, grâce à un faisceau lumineux obtenu par huit projecteurs.

La colonne a été érigée en 1850 en commémoration du premier Congrès national, qui a élaboré la Constitution belge.

Le coût des travaux, réalisés entre février et juin, était de 33.600 euros (TVA comprise).