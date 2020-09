La commission spéciale Covid se tiendra chaque jeudi au Parlement bruxellois et sera diffusée sur les antennes de BX1, le média de proximité de la capitale. Michel Geyer animera ce programme hebdomadaire dès cette semaine à partir de 9h30. Les députés se donnent trois mois (renouvelables une fois) pour tirer les leçons de la crise sanitaire. Ils vont se pencher sur la période courant de mars à fin juin, soit l’arrivée du virus chez nous et le confinement qui a suivi. Ils promettent d’établir la liste des failles dans la gestion et l’aide des pouvoirs publics régionaux. La spécificité de cette commission tient aux compétences bruxelloises, notamment en matière de gestion et soutien aux Maisons de repos, mais aussi d’aide aux entreprises durement touchées. Épidémiologistes, virologues, médecins, acteurs sociaux ou économiques… Des dizaines d’auditions sont prévues pour in fine rédiger des recommandations. De l’aveu d’un des membres, il s’agit d’élaborer "une véritable gouvernance en cas de nouvelle crise sanitaire". Cette commission spéciale est la première de la législature. On y retrouve beaucoup de nouveaux élus. Sous la dernière législature le Parlement bruxellois a mené des travaux similaires (déjà diffusés en TV) sur l’état des tunnels à Bruxelles et sur la gestion du Samusocial (avant de transformer la commission en véritable commission d’enquête).