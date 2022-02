Les conclusions sont sévères. Elles soulignent : de, l’impact négatif du projet sur la mobilité du quartier ou encore les nuisances et pollutions qu’il générerait. Le projet de Colruyt d’implanter un supermarché au 567 de la chaussée de Waterloo à Ixelles vient de subir un revers. Le site, inauguré en 1910, accueillait une patinoire à roulettes. Aujourd'hui Colruyt y a installé un point “Collect and Go ” et souhaite s’y ancrer plus durablement.

L’avis a été rendu le 7 février. Le comité “un îlot de quartier'', qui s’oppose au projet, salue cette décision. “Après cinq années de lutte contre les projets successifs, le comité exhorte Besix RED, propriétaire des lieux, à porter un projet qui respecte enfin le quartier et ses habitants.” Le comité plaide également pour une étude d’incidence portant sur l’ensemble du quartier et intégrant les projets récemment achevés et en cours.

L’avis de la commission portait sur le permis d’environnement. C’est donc Bruxelles Environnement qui prendra la décision finale. Cependant,nous pouvons déjà constater que le représentant de Bruxelles Environnement au sein de la commission de concertation a validé cet avis défavorable.