Le service Seniors de Forest s’associe à différents partenaires pour proposer aide et soutien aux personnes âgées de la commune. Livraisons diverses, permanences téléphoniques, projet de correspondance et chaîne youtube ont été créés pour briser l’isolement.

Le service Seniors de la commune, le CPAS de Forest, l’ASBL Bras dessus bras dessous, FIREFECC Bandundu et le MIRO LDC mutualisent leurs forces pour venir en aide aux personnes âgées vivant à Forest.

Depuis quelques jours, ils fournissent : un service de livraison de repas à domicile, un service de livraison de courses et de médicaments, un service de transport si besoin urgent, de la soupe gratuite peut-être livrée pour les ainés les plus isolés le mardi et le vendredi, des packs de denrées alimentaires non périssables et des produits sanitaires.

Une permanence téléphonique est également ouverte. Les numéros sont disponibles sur la page internet de la commune de Forest.

Deux initiatives ont été pensées pour permettre aux Seniors de se sentir moins seuls.

Tout d'abord, le projet "correspondance" invite toutes celles et tous ceux qui aiment prendre la plume à envoyer des lettres originales et uniques aux Seniors. Le principe est simple : il suffit de rédiger un courrier, une carte postale, de faire un dessin… et de le déposer au service Seniors (43, chaussée de Bruxelles à 1190 Forest) ou au LDC Miro (Merodestraat 449 1190 Vorst) . Tous les messages trouveront destinataires !

Autre initiative mise en place : la chaîne youtube FLASH INFO SENIORS 1190 : des vidéos faites par les Seniors pour les Seniors ! Conseils, informations, cours de yoga…