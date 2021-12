La commune de Molenbeek-Saint-Jean a trouvé un accord pour permettre une occupation précaire de plusieurs mois par une vingtaine de personnes sans-abri dans un immeuble appartenant au Logement Molenbeekois. L'occupation sera coordonnée par Warm Bed, un collectif citoyen qui accompagne les personnes sans-abri, sans papiers et des demandeurs d'asile.

La commune fournira de plus un accompagnement par le biais de son service de médiation et de lutte contre le sans-abrisme. Le bâtiment situé à la rue de la Campine fera l'objet d'une large rénovation pour du logement, qui doit être lancée dans le courant de l'année 2022. Il s'agirait d'une occupation de six mois à titre gratuit.