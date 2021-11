L’avis défavorable de la commune de Saint-Gille a été voté lors du conseil communal de ce 28 octobre dans le cadre de l’enquête publique PAD Midi (Plan d’Aménagement Directeur). Selon elle, ce PAD n'a pas été réalisé en prenant assez en compte les besoins du quartier et ses capacités d'absoption. Le plan d’aménagement directeur Midi doit revoir les abords de la gare pour en faire une gare habitante avec un mélange de logements et de bureaux

Saint-Gilles remet en doute la pertinence de poursuivre le développement tertiaire du quartier, en parlant notamment du manque de prise en considération des évolutions récentes en matière d'organisation du travail et dont découle directement la densité excessive proposée sur la zone.

Elle dénonce également la surface excessive des espaces de bureaux. En plus de s'interroger sur la pertinence de la création de ces nouveaux sites au détriment de logements.

Selon les autorités communales, notre organisation de travail a changé depuis le Covid, et le télétravail devient peu à peu la norme. La commune déplore que les projets de bureaux du PAD soient déjà sur les rails et que les autres, dont la réintroduction du logement et l'activation des principaux espaces publics par la réhabilitation des quadrilatères, restent hypothétiques et dépendants de facteurs incontrôlables (opérateurs privés ou parastataux). "Le télétravail est devenu la norme et est appelé à se pérenniser", explique la commune dans le rapport. Elle appelle à revoir ces éléments, qui, étant élaboré avant la crise sanitaire, devrait être actualisés.

Elle rappelle aussi qu'à la base, le taux de superficie de logements et de bureaux dans le PAD était prévu à 50/50. "Pour la totalité des superficies projetées, le bureau représenterait 50 à 55%, le logement 30 à 35%, le commerce et Horeca 10%, les équipements 5% et les activités productives 5%". Selon elle, il s'agit d'une vision très optimiste concernant le logement. Elle déplore également le peu de logements sociaux prévus.

La commune ajoute que le PAD n'est pas non plus suffisamment volontaire sur sa réaction aux enjeux climatiques. "La portée du plan est très inquiétante en termes de développement durable et d'impact environnemental". Sont mentionnés, le bilan carbone du chantier et la démolition de bâtiments de moins de 25 ans ( Atrium, Delta, Bloc 2...). "Ces démolitions ne sont pas justifiables".

Selon elle, les espaces publics et en particuliers les espaces verts ne sont pas en adéquation avec la densification du quartier qui est déjà saturé. De plus, le PAD n'apporte pas de pistes suffisantes pour améliorer la mobilité.

Prochaine étape ? Le gouvernement bruxellois doit à présent analyser le rapport.

Les communes d'Anderlecht et de Forest avaient déjà remis un avis favorable mais avec plusieurs remarques à analyser également.