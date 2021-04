A l'initiative du bourgmestre Emir Kir et du collège, la commune de Saint-Josse-ten-Noode et son CPAS font aujourd'hui appel à la générosité et la solidarité de la population pour pouvoir continuer à assurer le service de distribution hebdomadaire de colis.

À l'heure actuelle, un nombre conséquent de personnes fait régulièrement appel aux colis de première nécessité dans le cadre du Plan d'urgence sociale et les besoins sont toujours plus importants avec une crise sanitaire qui perdure.

"Ces colis alimentaires représentent la seule alternative pour de nombreuses personnes dont la situation a brutalement basculé, très souvent en raison de la crise sanitaire. Mille colis adaptés aux besoins des bénéficiaires sont distribués par semaine et les stocks diminuent dangereusement. C'est pourquoi nous lançons à nouveau un appel à la population qui avait massivement répondu la première fois", explique Emir Kir. "Concrètement, toute personne souhaitant s'associer à cette initiative peut prendre contact soit par téléphone au 0485/58 57 16 ou 0490/49 35 02 soit par courriel: polyvalentsprevention@sjtn.brussels."

"De plus en plus de personnes ne s'en sortent plus, nous déployons donc un maximum de moyens à travers le Plan d'urgence sociale. S'alimenter, un besoin de base, devient difficile. C'est une réalité à laquelle nous sommes de plus en plus souvent confrontés et il est donc impératif de maintenir la distribution des colis de première nécessité", précise, de son côté Luc Fremal, président du CPAS.