La commune de Schaerbeek a mis en place, via son Plan d'Intervention Psycho-social (PIPS), un système de colis alimentaires, pour venir en aide aux personnes précarisées.

La commune ciblera les publics prioritaires en collaborant avec les associations de quartier. "Il remonte de nos partenaires sur le terrain et de nombreux appels au call-center psycho-social de la commune l'émergence de vraies situations de précarité financière et donc aussi alimentaire. Cela concerne des personnes ultra-précarisées qui vivent de petits emplois, de l'économie sous-terraine et du travail au noir, mais aussi certains petits indépendants qui ont vu leur activité stopper net avec le début de la crise, et donc leurs rentrées d'argent diminuer voire disparaître. Schaerbeek a dès lors mis en place un système de hub-alimentaire (colis alimentaires) pour venir en aide aux personnes ultra-précarisées de la commune", a déclaré jeudi le cabinet de la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Cécile Jodogne.

"Les demandes seront introduites via les institutions de terrain comme les ASBL schaerbeekoises, le pôle social du PIPS, certains services communaux et le CPAS. Cette aide est destinée exclusivement aux personnes domiciliées à Schaerbeek. Pour les habitants reconnus comme étant en situation de précarité, les colis seront distribués aux bénéficiaires par des volontaires de l'administration, des bénévoles, des travailleurs sociaux et des ASBL, et ce, directement à leur domicile afin de limiter les déplacements et regroupements", a-t-il précisé.

"Cette situation nous impacte tous mais certains plus gravement que d'autres", souligne Cécile Jodogne. "C'est vers ceux qui sont les plus démunis qu'il faut intervenir rapidement. Il est indispensable de construire cela avec nos partenaires locaux qui, sur le terrain, abattent un travail formidable".