Le Bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej a confirmé cette semaine la prolongation, jusqu'au 31 août, des ordonnances de police interdisant la consommation d’alcool sur les places Van Huffel, de Noville et de Bastogne.

Ahmed Laaouej (PS) présidant cette semaine le collège de police de la Zone du Nord-Ouest précise "cette interdiction temporaire intervient après avoir essayé une batterie d’autres solutions : prévention, dialogue, présence policière et même sanctions administratives. Le comportement irrespectueux de certains qui, en état d’ébriété, perturbaient grandement la quiétude des places très fréquentées par des familles avec enfants, n’a plus laissé d’autre choix. Après un mois, je constate que le calme et la propreté de nos espaces publics sont à nouveau de mise, et c’est tant mieux. Koekelberg compte de très nombreux débits de boissons, c’est vers là que j’invite à se rendre les intéressés."

Le conseil communal de Koekelberg avait en effet voté ce 8 juin 2020, à l’unanimité des votants (malgré l’abstention de l’opposition MR-OpenVLD moins le vote favorable de l’ancien échevin Steve Huyghe) l’interdiction de la consommation d’alcool, à toute heure du jour et de la nuit sur ces deux places et ce square. Cette décision avait été prise à la suite de plaintes au sujet de nuisances sonores, actes de malpropreté et bagarres en matière d’ordre public. Ces faits ont été attribués à des personnes en état d’ébriété sur la voie publique.

Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 350 euros. Le constat d’infractions a donné lieu à l’ouverture de 14 dossiers de sanction administrative communale pour 5 procès-verbaux. Les terrasses des commerces et cafés de la commune restent exclues du champ d’application.