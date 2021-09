Lutter contre les Fake News au sujet de la vaccination en allant à la rencontre des jeunes Bruxellois, c’est le pari de Vinz, ex-animateur sur NRJ et Fun Radio, Dj et animateur pour l’émission Tarmac (RTBF). Accompagné d’un épidémiologiste (Emmanuel André, Pierre Smeester ou encore Leïla Belkhir), il arpente les écoles secondaires de la capitale pour répondre aux interrogations des adolescents et démonter les mythes qui entourent le vaccin contre le covid.