Agressions, malpropreté et trafics de drogues : les commerçants et riverains du quartier Liedts, à Schaerbeek, ne se sentent plus en sécurité. "Ca fait environ deux ans que des racailles viennent se droguer dans les entrées des immeubles et se bagarrent la nuit. Ces groupes de personnes prennent toute la place sur certains trottoirs, à tel point qu'on est obligé de traverser pour avancer tranquillement, raconte Karima, qui a grandi dans le quartier. La fermeture des cafés a permis de réduire les nuisances mais il y a toujours des va-et-vient. La police les chasse de temps en temps mais il reviennent systématiquement."

Une situation interpellante qui a poussé